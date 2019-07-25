На торжества УПЦ в честь Дня Крещения Руси привезут мощи 11 преподобных отцов Святогорских

Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет мощевик с частицами мощей 11 Святогорских святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Из Успенского собора Святогорской лавры в столицу прибудут мощи 11 из 18 Святогорских святых: преподобного Иоанна Затворника, Арсения, Германа, Лонгина, Феодосия, Киприана, Иоанникия, Исаакия, преподобноисповедников Трифона, Михаила и Иоанна.

Преподобный Иоанн Затворник своей богоугодной жизнью обновил древние подвиги пещерных затворников Киево-Печерской лавры. Подобно им, он много лет провел в тесной келье меловой Святогорской скалы, мужественно боролся со всеми искушениями и помощью Божией совершил свой подвиг затворничества. Все убранство келии затворника составлял деревянный открытый гроб с большим надмогильным деревянным крестом у изголовья, на котором был написан распятый Господь; в гробе лежало немного соломы и убогое возглавие, и в таком виде служил он ложем успокоения затворнику, когда тот отдыхал после усердных молитв.

Преподобный Арсений, архимандрит Святогорский получил благословение на монашеский подвиг у самого Серафима Саровского. В 1842 году состоялось знакомство отца Арсения с четой Потемкиных, владельцами Святогорского имения в Харьковской губернии, по ходатайству которых в 1844 он стал первым настоятелем возрождавшейся древней Святогорской обители. С этого времени начался у Лавры расцвет. Благодаря отцу Арсению за короткое время были построены многие здания и храмы, открыты мастерские и лавки, обновлены древние церкви и пещеры.

Достойным преемником архимандрита Арсения был второй настоятель Святогорской обители архимандрит Герман. Согласно преданию, когда отец Герман стал настоятелем Лавры, он много думал и унывал, что не в состоянии будет понести возложенное на него бремя. Однажды, размышляя об этом, он задремал и в сонном видении узрел перед собою Богородицу, а по сторонам от Нее — святителя Николая Чудотворца и святителя Германа Патриарха — своего покровителя. Богоматерь, показывая отцу Герману небольшую трость, которая была у Нее в руках, сказала: «Почто унываешь? Не ты будешь управлять обителью, а Я: ты в руках Моих будешь как эта трость!».

Преподобный Иоанн (Стрельцов) – один из самых известных подвижников Святогорской обители. Исповедник, игумен Святогорский, он когда-то сказал пророческие слова о возрождении Святогорского монастыря мальчику Василию (будущему владыке Алипию (Погребняку)), предрекая ему решающую роль в открытии Святогорской обители.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской.