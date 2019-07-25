На Всеукраинский крестный ход УПЦ прибудет Почаевская икона Богородицы

Ко Дню Крещения Руси в Киев на торжества Украинской Православной Церкви из Свято-Успенской Почаевской лавры прибудет известная Почаевская икона Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

«Почаевская» икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых христианских святынь в Украине, а ее чудотворный образ известен в России, Болгарии, Сербии, Боснии и в других православных странах.

Почаевская икона Божией Матери известна с 1550 года. Еще в 1559 году митрополит Неофит из Греции подарил ее помещице Анне Гойской за то, что она предоставила ему убежище. В доме помещицы икона находилась 30 лет, а потом стала излучать свет. Согласно преданию, слепой от рождения брат Анны Гойской Филипп помолился перед иконой и прозрел. После этого чудотворную икону перенесли в Почаевский монастырь.

Анна умерла в 1644 году, а после ее смерти все окружающие земли достались ее племяннику. Он ненавидел Православие, потому ограбил монастырь и украл икону. После этого его и его жену поразила жестокая болезнь, и исцелилось супругов только после того, как вернули чудотворный образ в монастырь.

В Почаевской лавре чудотворная икона пребывает около 400 лет и прославилась тем, что в 1675 году избавила Почаевскую обитель от турецкой осады.

По преданию, летом 1675 года во время Збаражской войны с турками полки, состоящие из татар, под предводительством хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий обители, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому.

Монахи и верующие усердно молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова. Утром, с восходом солнца татары держали последний совет о штурме обители, игумен же велел петь акафист Божией Матери. С первыми же словами молитвы над храмом внезапно явилась Сама Пречистая с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители.

Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда.

Существует множество свидетельств и подтверждений силы исцеления от чудотворной Почаевской иконы. Она спасает от смертельных заболеваний, от слепоты телесной и душевной. Богородицу просят об исцелении от физических недугов и о защите от врагов видимых и невидимых.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.