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Гройсман начал готовиться к передаче власти

25.07.2019 / 12:17
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что все министерства должны подготавливать так называемые отчеты для следующих министров, с информацией о целях, задачах и достижениях, чтобы цивилизованно передать власть.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, 24 июля.

По его словам, для непрерывности власти правительство и премьер-министр складывают полномочия перед новой Верховной Радой на ее первом заседании. Но при этом остается исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Он выразил надежду, что заседание совета состоится достаточно скоро и быстро будет сформирован новый Кабмин.

"Вместе с тем мы очень ответственно относимся к обеспечению стабильности в Украине и выполнения всех задач, которые возложены на правительство в переходный период. Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений. Потому что выборы-выборами, но людям нужны тепло, свет и соответствующий комфорт", - заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что каждое министерство должно подготовить необходимые материалы для следующих министров.

"Это абсолютно новая традиция. Не хлопнуть дверью и уйти, а сделать подготовку по каждому министерству, по каждому направлению, какие есть достижения, какие есть проблемы, какие есть политики в сфере этого министерства, какие есть цели и задачи. Для того, чтобы новый министр, когда придет, он получил материалы для полного ознакомления с состоянием дел", - сказал он.

При этом Гройсман выразил надежду, что в новом Кабмине министерств будет меньше.

По его мнению, до 12 министерств - оптимальная модель функционирования правительства.

Он поручил государственным секретарям подготовили соответствующие материалы, чтобы передать их новому правительству.

Кроме того премьер рассказал, что хотел бы, чтобы новый Кабмин продолжил внедрять реформы. В частности, в сфере образования, медицины, в вопросе децентрализации и тому подобное.

Он напомнил, что предыдущие годы были непростыми, поскольку в Украине было много вызовов, в том числе, связанных с внешними долгами.

Гройсман добавил, что эти вызовы никуда не делись и новому Кабмину тоже надо будет с ним справляться.

Источник 

Кабмин, Гройсман
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