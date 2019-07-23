Митрополит Онуфрий – о раздорах в ПЦУ: Это должно было случиться, потому что ПЦУ создана человеческим властолюбием

ПЦУ создана с помощью обмана и беззакония, и потому раздоры, которые в ней сейчас происходят, абсолютно закономерны.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в интервью, опубликованном в журнале «Пастырь и паства», сообщает Центр информации УПЦ.

«Сегодня в ПЦУ происходят разделения и раздоры, – отметил Блаженнейший. – Это должно было случиться, потому что ПЦУ создана человеческим властолюбием с помощью лукавства, обмана и беззакония. Архиереи ПЦУ создали не Православную Церковь Украины, а политическую Церковь Украины, то есть организацию, в которой человек не исполняет волю Божию, а заставляет Бога исполнять свою волю. Это неправильно и очень печально».

Предстоятель добавил, что сейчас дошли до такого цинизма, что Церковь Христову пытаются сделать служанкой политике, однако в истории были подобные случаи и ни один из них не имел успеха.

«И сегодняшняя попытка обречена на провал, только нам придется горько платить за все это», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли священники и архиереи, ушедшие в раскол, вернуться в каноническую Церковь, Архипастырь подчеркнул, что «все возможно желающему и кающемуся».

«Но для этого нужно большое мужество и терпение. Упасть в болото легко, но подняться из него очень трудно. Да помогает нам всем Господь подыматься из грязи и возвращаться к чистой благочестивой христианской жизни. Церковь ждет нас», – сказал Блаженнейший Онуфрий.