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Труба обещает раскрытие миллионных хищений на бронетанковых заводах

19.07.2019 / 13:46
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прогнозирует, что в уголовных процессах о закупке бронетанковыми заводами моторов на танки будут выявлены хищения высокопоставленными чиновниками миллионов гривен.

Об этом заявил Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"Кроме уголовного производства относительно бронежилетов, есть несколько уголовных производств, которые также расследуются в оборонной сфере. Прежде всего, это хищения, которые осуществлялись высшими должностными лицами. На этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. В настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, наличия оснований для закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве самом деле будут, после проведения экспертиз, миллионные убытки", - сказал Труба.

Он также сообщил, что продолжается досудебное расследование по фактам злоупотреблений должностными лицами Министерства обороны, которые завышали стоимость и принимали продукцию, которая не соответствует техническим требованиям.

"Речь идет не только о всем известных бронежилетах, а также о закупке другого имущества - палаток, чехлов, одежды для военнослужащих. И в этих закупках очевидны нарушения. В настоящее время по делу проводится комплексная экспертиза для окончательного подтверждения суммы убытков. Предварительно сумма ущерба составляет около 100 млн гривень", - отметил директор ГБР.

Напомним, обеспечение армии имуществом и средствами защиты было заблокировано после того, как ГБР в ходе расследования "дела бронежилетов" изъяло оригиналы документов, рабочие образцы, образцы-эталоны и электронные носители. Сейчас в министерстве не могут выдавать заключения на проведение торгов или получать готовую продукцию для армии.

Ранее в Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись разговоров чиновников министерства, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене. В Минобороны утверждают, что аудиозапись смонтирована из фрагментов двух бесед, одна из которых не имеет отношения к закупкам, а касается "разработки технических условий по новому бронежилету".

В Минобороны предлагают провести открытую экспертизу в трех независимых лабораториях и просят ГБР обнародовать все разговоры целиком. Также Минобороны опровергает информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам.

Ни одному должностному лицу Министерства обороны не объявлялись подозрения по делу о бронежилетах - это 17 июля подтвердил директор ГБР Роман Труба.

Источник 

хищения, бронетанковый завод, Труба
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