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В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой

15.07.2019 / 17:09
В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой
Изюм Источник: Центр информации УПЦ
Состоялась заключительная часть крестного хода с чудотворной Песчанской иконой

В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода Украинской Православной Церкви с Песчанской иконой Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, 14 июля в Изюме состоялась заключительная часть крестного хода с чудотворной Песчанской иконой Божией Матери о мире и благосостоянии в Украине.

Из Крестовоздвиженского храма молитвенное шествие, которое возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей, прошло в Вознесенский кафедральный собор.

По прибытии в кафедральный собор митрополит Елисей обратился к верующим с пастырским словом, в котором поблагодарил участников крестного хода за совместную молитву во имя мира, любви и благоденствия в нашей стране.
После окончания проповеди митрополит Елисей помазал всех святым елеем. Для участников крестного хода были организованы ужин и отдых.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, крестній ход, Изюм
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