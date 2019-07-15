В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой

В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода Украинской Православной Церкви с Песчанской иконой Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, 14 июля в Изюме состоялась заключительная часть крестного хода с чудотворной Песчанской иконой Божией Матери о мире и благосостоянии в Украине.

Из Крестовоздвиженского храма молитвенное шествие, которое возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей, прошло в Вознесенский кафедральный собор.

По прибытии в кафедральный собор митрополит Елисей обратился к верующим с пастырским словом, в котором поблагодарил участников крестного хода за совместную молитву во имя мира, любви и благоденствия в нашей стране.

После окончания проповеди митрополит Елисей помазал всех святым елеем. Для участников крестного хода были организованы ужин и отдых.