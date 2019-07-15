Мену и окрестности ждет экологический коллапс – кандидат от Батькивщины Бровченко вступил в сговор с БПП и радикалами

Из-за сговора местных политиков и криминалитета город Мена в Черниговской области может превратиться в мусорную столицу Украины.

В настоящий момент под городом планируют построить огромный мусоросжигательный завод. Согласно проекту площадь завода составит 17 га, полная мощность – 250 тысяч тон в год – треть всех отходов страны.

Именно желание заработать на этом мусорном деле и объединило политиков-коррупционеров различных мастей, и местный криминалитет.

Как стало известно, завод планирует строить представитель «Батькивщины» Константин Бровченко, который баллотируется в Раду в округе №208.

С выборами ему тайно помогают представители радикальной партии – мер Мены Геннадий Примаков и бандит Валерий Гайдукевич-пончик.

Решение радикалов поддержать конкурента источники объясняют тем, что Бровченко пообещал Примакову и Гайдукевичу 3% отката от стоимости завода – за это они помогут с разрешением от громады. В последствие они будут получать 3% от прибыли завода.Негласная политическая поддержка идет как довесок к этому мусорному контракту.

Участвуют в схеме и другие «видные» политики Черниговской области: мэр Чернигова Атрошенко, нардеп от Тимошенко Валерий Дубиль, бывший губернатор Черниговской области Валерий Кулич, Дмитрий Блауш – главарь черниговских радикалов, крышеватель наркотрафика, Олег Аверьянов – главный областной радикал.

Что интересно деньги на строительство завода возьмут из городской казны Мены, а также за счет кредита иностранного банка, который будет выдан под гарантии города. По оценкам экономистов, на каждого жителя Мены после этой аферы придется около 13 тысяч долларов долга.

Впрочем, о жителях Бровченко и радикальные сотоварищи особо не беспокоятся. Как не беспокоятся и о том, что после запуска завода Мена и окрестности станут практически непригодны для жизни людей и ведения сельского хозяйства. Тяжелые газы, шлаки, сера, смог – такая реальность ждет Черниговскую область, если завод будет построен так, как это планирует сделать Бровченко.

По нашим данным, в Черниговской облгосадминистрации уже программа усиленного лечения раковых заболеваний, недалеко от будущего мусоросжигательного завода планируют строить новый онкодиспансер.

По сообщают источники, именно для того, чтобы пролоббировать строительство смертельно опасного для жителей завода, Бровченко и пытается попасть в Верховную Раду.