В Одесской области появился новый храм УПЦ

В селе Весёлый кут Одесской области митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 14 июля совершил чин Великого освящения новопостроенного храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, владыке сослужили представители епископата и духовенства.

После чина освящения Митрополит Агафангел совершил первую Божественную литургию в новоосвящённом храме.

После богослужения был совершен крестный ход вокруг церкви.

Затем митрополит поздравил жителей села Весёлый кут с освящением храма в честь первоверховных апостолов.

«Я помню тот день, когда мы молились на месте этого будущего храма и просили Господа, чтобы Он помог «поспешно возвести здание храма» и вот сегодня мы совершили его освящение и первую Божественную литургию. Пусть Господь оберегает всех Вас», - сказал, в частности, митрополит Агафангел.

Также благодетели и строители храма были удостоены церковных наград.