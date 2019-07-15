Войти | Зарегистрироваться
13:33

понедельник,
15 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одесской области появился новый храм УПЦ

15.07.2019 / 13:23
В Одесской области появился новый храм УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
После богослужения был совершен крестный ход вокруг церкви

В селе Весёлый кут Одесской области митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 14 июля совершил чин Великого освящения новопостроенного храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, владыке сослужили представители епископата и духовенства.

После чина освящения Митрополит Агафангел совершил первую Божественную литургию в новоосвящённом храме.

После богослужения был совершен крестный ход вокруг церкви.

Затем митрополит поздравил жителей села Весёлый кут с освящением храма в честь первоверховных апостолов.

«Я помню тот день, когда мы молились на месте этого будущего храма и просили Господа, чтобы Он помог «поспешно возвести здание храма» и вот сегодня мы совершили его освящение и первую Божественную литургию. Пусть Господь оберегает всех Вас», - сказал, в частности, митрополит Агафангел.

Также благодетели и строители храма были удостоены церковных наград.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.