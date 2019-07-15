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В Хмельницкой области напали с ножом на кандидата в депутаты

15.07.2019 / 17:53
В Хмельницкой области напали с ножом на кандидата в депутаты
Кандидат в народные депутаты от "Свободы" в избирательном округе №192 на Хмельнитчине Назарий Чепко заявляет о совершении на него нападения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Чепко, неизвестный в ночь на 13 июля напал на него с ножом и нанес ранения.

При этом Чепко обвиняет в содеянном кандидата в депутаты, действующего парламентария Александра Герегу, который также баллотируется в округе №192.

“Сегодня я сказал правду о Гереге и чудом остался жив. Завтра на моем месте может быть каждый из вас. И может повезти меньше, чем мне”, - написал Чепко.

В комментарии ОПОРЕ Чепко отметил, что злоумышленник без всяких слов целился ему ножом в сердце, но удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел. Нападение он связывает с распространением газет и листовок о Гереге.

В штабе Гереги обвинения называют необоснованными и заявляют, что таким образом их кандидата пытаются дискредитировать.

Между тем Чепко сообщил, что обратился в СБУ по поводу нападения и уже дал объяснения.

Источник

нападение, нож, Герега, Чепко
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