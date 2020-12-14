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Возле Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие

14.12.2020 / 14:21
Во французском городе Антони возле Парижа мужчина серьезно ранил ножом трех человек. По данным правоохранителей, он страдает от "серьезных психологических расстройств".

Об этом пишет издание "Figaro".

Подчеркивается, что погибших в результате нападения нет. Пострадавшие получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, они госпитализированы.

Указано, что нападавший уже арестован. В полиции считают, что нападение не имеет "террористического или криминального" характера.

В полиции отметили, что задержанный страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

Напомним, в начале декабря в центре Гааги (Нидерланды) на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек. Он нанес им тяжелые ранения.

В конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Кроме того, гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано. Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, вероятно с террористическими мотивами".

Источник

нападение, мужчина, нож, Париж
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