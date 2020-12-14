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В Вашингтоне прошли акции сторонников и противников Трампа, есть пострадавшие

14.12.2020 / 12:48
Полиция Вашингтона 12 декабря задержала 23 участников акций сторонников и противников Трампа. В ходе акций есть пострадавшие.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал информирует, что шесть граждан совершили нападения на полицейских, десять - напали на других граждан. Также четырех митингующих задержали за участие в беспорядках.

В американской столице прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа.

Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Оппоненты Трампа разместились около Black Lives Matter Plaza.

В Вашингтоне прошли акции сторонников и противников Трампа, есть пострадавшиеПосле начала стычек между протестующими полиция оттеснила толпу от близлежащих к Белому дому кварталов.

Также NBC сообщает, что в городе Олимпия (штат Вашингтон) один человек получил огнестрельное ранение после того, как во время акций в поддержку и против Трампа произошли столкновения и была открыта стрельба.

А в Вашингтоне тяжелые ранения в ходе акций получили четыре человека.

Напомним, Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.

Источник

США, протесты, Трамп
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