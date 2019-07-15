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Метро Киева начинает отказываться от жетонов

15.07.2019 / 17:19
С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не продают и не принимают жетоны, сообщает официальная страница КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Первые два вестибюля станций метрополитена начинают работать без жетонов: жетоны не будут продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к ипподрому)", отмечается в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что на этих станциях будут работать "современные средства оплаты" - карта метро, бесконтактная банковская карта или е-билет, а ранее купленные жетоны можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех других станциях.

"Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения к 30 октября 2019 года", - напомнили в КП.

Источник 

метро, метрополитен, Киев, жетоны
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