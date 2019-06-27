Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко попросил написать заявления об увольнении директора департамента строительства и жилищного обеспечения Константина Федотова, директора "Киевзеленстроя" Наталью Белоусову и директора КП "Центр развития городской среды" Станислава Демина.

Об этом 26 июня сообщает пресс-служба киевской власти.

"Заявления об увольнении должны написать директор департамента строительства и жилищного обеспечения Константин Федотов, директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова и директор коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислав Демин", - сказал Кличко на заседании коллегии КГГА.

Претензии к "Киевзеленстрою" касаются нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов, речь идет о парках "Наталка", "Сырецкий", "Победа", парк Партизанской Славы.

К КП "Центр развития городской среды" вопрос о парке "Киото", проблемах неосуществления заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы.

В работе департамента строительства обнаружили тоже системные нарушениях, которые привели к возникновению конфликтных ситуаций по ряду строек в Киеве.

По словам мэра, такого отношения к работе в столичной власти не будет, а материалы проверок предприятий Кличко поручил направить правоохранителям.

Кличко рассказал, что за последние полтора года департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы.

"Было выявлено нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривен. Кроме финансовых нарушений обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или небрежного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям", - отмечают в КГГА.

"В поле моего внимания сейчас работа директоров департаментов: жилищного хозяйства - Науменко, образования и науки - Фиданян, культуры - Поповой, информационно-коммуникационных технологий - Назарова, управления туризма и промоций - Тараненко и подчиненных им коммунальных предприятий", - предупредил Кличко.

Также в ведомстве сообщили, что материалы о нарушении собрали и направят правоохранителям и относительно коммунальных предприятий "Киевгорсвет", "Плесо", КП "Информатика", Печерской райгосадминистрации.

Напомним: НАБУ с конца 2017 года подозревает, что служащие "Киевзеленстроя" в 2016-2017 годах завладели бюджетными средствами при закупке импортного оборудования по завышенным ценам по предварительному сговору с фирмой "Скала", ООО "Климтехинвест" и ООО "Технопрофсервис". Всего на технику было потрачено более 130 млн грн.

Полиция ведет другое уголовное производство по поводу закупок того периода.

С мая 2018 года обязанности директора "Киевзеленстроя" выполняетНаталья Белоусова, ранее бывшая заместителем директора по персоналу и кадровому обеспечению и начальником отдела по персоналу.

В 2012-2017 годах она возглавляла отдел кадров ЗАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" Петра Порошенко, а в 2009-2012 годах была менеджером по продажам ЗАО "Производственное объединение "Конти" Бориса Колесникова.

Источник