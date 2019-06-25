Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист"

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на автомобиль, проезжавший под мостом. Считаю, что виновен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам относительно выявленных проблем", - прокомментировал Кличко, сообщила пресс-служба городского головы.

Ввиду этого мэр уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист" за халатное отношение к своим обязанностям.

Кличко также поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где сейчас не ведутся ремонтные работы.

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