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Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист"

25.06.2019 / 18:49
Городской голова Киева Виталий Кличко уволил и. и. директора КП "Киевавтошляхмист" Дмитрия Котлубея и поручил департаменту транспорта Киевской горгосадминистрации обследовать подобные сооружения в столице.

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на автомобиль, проезжавший под мостом. Считаю, что виновен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам относительно выявленных проблем", - прокомментировал Кличко, сообщила пресс-служба городского головы.

Ввиду этого мэр уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист" за халатное отношение к своим обязанностям.

Кличко также поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где сейчас не ведутся ремонтные работы.

Источник 

авария, мост, Кличко, Котлубей
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