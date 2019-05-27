Стоимость "моста Кличко" выросла еще на 73 млн грн

Коммунальное предприятие КГГА "Инженерный центр" 23 мая объявил о намерении заключить с ООО "Спецстрой-Авто" договор на проведение дополнительных работ по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" стоимостью 73,81 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

Для этой закупки была применена переговорная процедура, поскольку дополнительные работы технически связаны с первичным договором подряда стоимостью 255,57 млн грн, заключенным этими же сторонами 7 декабря 2018.

Вскоре после начала строительства мостового перехода КП "Инженерный центр" заказал корректировки проектной документации. 2 мая было получено положительный экспертный отчет по ней. Скорректированная проектная документация предусматривает дополнительные работы по строительству моста между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

Это, в частности, изменение и установка элементов конструкции моста, устройство наружных инженерных сетей и освещения, устройство фонтана в парке "Владимирская горка", увеличение объемов благоустройства и озеленения территории и дополнительные объемы перекладки существующей сети дождевой канализации.

Заказанные дополнительные работы должны быть выполнены до 30 августа этого года. Источник финансирования - средства городского бюджета.

Напомним, сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в целом выросла до 419,96 млн грн.

Источник