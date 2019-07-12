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В Северодонецке верующие УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о защите города

12.07.2019 / 17:05
В Северодонецке верующие УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о защите города
Северодонецк Источник: Центр информации УПЦ
У каждой из часовен на въездах в город верующие молились о мире и благополучии в городе и в Украине

Сотни верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в крестном ходе вокруг Северодонецка Луганской области, который пятый год проводят в защиту города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, автобусный крестный ход в Северодонецке прошел 11 июля, а возглавил его архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим.

Началось молитвенное шествие от Христо-Рождественского кафедрального собора. Далее духовенство и прихожане храмов города совершили крестный ход на автобусах вокруг Северодонецка.

У каждой из часовен на въездах в город верующие молились о мире и благополучии в городе и в Украине.

По словам пресс-секретаря Северодонецкой епархии иеромонаха Мелетия, крестный ход проводят пятый год подряд. Традиция проводить молебен у часовен вокруг Северодонецка появилась в 2014 году, когда в городе проходили боевые действия.

«На автобусах мы посещаем все четыре часовни. У каждой из них читается молитва тому святому, которому посвящена часовня, а также молитва о мире в Украине. После этого совершается окропление святой водой как призвание благодати Божией на тех людей, которые молятся, а также на всех жителей нашего города», - рассказал иеромонах.

«Крестный ход – это особый вид молитвы, когда верующие отлагают всякие житейские попечения и прибегают к Богу с особой молитвой», - также отметил он.

Следующий крестный ход в Северодонецкой епархии УПЦ планируют провести 27 июля в Рубежном Луганской области.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, Северодонецк, УПЦ
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