Комитет защиты Конституции возле Администрации Президента провел акцию в защиту религиозных прав украинцев

Возле Администрации Президента более сотни человек 9 июля вышли на протест против создания нового органа государственного контроля по вопросам этнополитики и свободы совести при Министерстве культуры Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и YouTube-канал «Перший козацький».

По мнению активистов, структура под названием «Государственная служба этнополитики и свободы совести» при Министерстве культуры Нищука, не может выполнять Конституцию и соблюдать права верующих.

«Мы просим Президента, как гаранта прав граждан, просто создать экспертный совет (по делам религий) при Президенте... Это позволит созвать экспертов из разных религиозных организаций, создать диалог, где будут услышаны все, будет проведен анализ проблем. Мы поймем, почему происходит так много захватов храмов и это обеспечит наши права.

Мы хотим, чтобы этим перестала заниматься команда Гройсмана. Потому что за время работы Нищука и Гройсмана количество конфликтов не уменьшилось, а увеличилось. Это означает, что они если не специально дестабилизируют, как враги народа, то они работают крайне плохо!», - уверена Мила Мельничук, глава Комитета защиты Конституции Украины и прав граждан.

«Мы ждем конкретных действий, а именно - защиты прав верующих!», - заявила она.

«Мы хотим поставить на этом жирную точку, чтобы религиозные конфессии вели свой диалог и решали свои проблемы мирно, в соответствии с европейскими нормами и в рамках такого координационного (экспертной) совета при Президенте», - заявил эксперт.

«Не раз верующие делали видеообращение к Зеленскому, ответа не получили. Тогда мы распечатали тексты обращений прихожан захваченных храмов и поместили их на плакаты, чтобы хоть как-то донести этот посыл», - рассказала Мельничук.

Прихожане УПЦ из Винницы, села Васлововцы, села Нуйно, Тернопольской области, которые ранее публиковали видеообращение к Президенту, правозащитники и активисты передали официальные письма Зеленскому и спецпредставителю Европейского союза по вопросам свободы религии Яну Фигелю. Письмо для Президента у активистов принял лидер списка партии «Слуга народа» на парламентских выборах Дмитрий Разумков.

«Мы показали, что это легко сделать, что каждый незаконный захват храма, все детали будут обнародованы активистами», - подытожила Мельничук и анонсировала дальнейшие меры в защиту конституционных прав верующих - проведение круглого стола в Брюсселе, установка палаточного городка с требованием отменить антиконституционные законы и съемку документального фильма о попытках уничтожения Православия в Украине.