Медведчук заявляет о возможностях для Украины и РФ продолжить переговоры по газу

"Такая реальная возможность есть, потому что, когда мы встречались в первый раз с господином Миллером (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ред.), на этой встрече был господин Медведев (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - ИФ). Сказали о том, что они готовы сделать скидку для Украины 25%, очень важно, что через несколько дней президент Владимир Владимирович Путин подтвердил эту позицию", - сказал Медведчук в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале канале "Россия-1" (ВГТРК).

По его данным, Киев продолжает изымать российский газ, однако оформляет это как реверсные поставки из Европы.

"Потому что российский газ, который идет в Европу, он изымается на территории Украины, а документы оформляют как реверс, но реверса никакого нет, как покупку этого газа у европейских газовых операторов. То есть они закладывают еще вот это плечо транзита, это где-то там от 42 до 100 долларов, зарабатывают", - пояснил Медведчук.

"А мы предлагаем эти прямые поставки, потому что договор прямых поставок - он и сегодня есть, но он, как и договор о транзите, закончится 1 января 2020 года", - сказал Медведчук.

Кроме того, отвечая на вопрос ведущей, украинский политик подтвердил, что российский президент Владимир Путин является крестным его дочери.

"И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она (жена Медведчука - ИФ), и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крёстным отцом моей дочери в 2004 году", - сказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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