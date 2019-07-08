На Киевщине церковная община, ранее перешедшая в ПЦУ, вернулась в УПЦ

Религиозная община Свято-Успенского храма села Морозовка Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви, ранее перешедшая в новую Православную Церковь Украины, вернулась в каноническую УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал управляющего делами УПЦ митрополита Антония, 8 июля владыка принял верующих и настоятеля храма Морозовки, священника Николая Брегу, которые принесли покаяние Церкви за уклонение в раскол и выразили желание вернуться в лоно Украинской Православной Церкви.

«Я пришел к вам с покаянием. В первую очередь каюсь перед вами, каюсь перед Церковью и прошу, чтобы вы меня простили и приняли как заблудшего, как человека, который не сумел выстоять перед испытаниями, которые выпали на долю нашей морозовской парафии. Мы просим, чтобы вы приняли нас назад в лоно истинной канонической Церкви. Просим прощения у вас, у всей нашей Церкви, у всех наших верующих и единомышленников, собратьев по епархии и по Церкви. Прошу прощения перед всеми и каюсь, что не сумел достойно выстоять перед искушениями», - обратился со словами покаяния к митрополиту Антонию священник.

Владыка принял раскаяние священнослужителя, однако напомнил, что уклонение в раскол является грехом и преступлением перед Церковью.

«Грех, который вы совершили - это грех и относительно вашего служения, и относительно людей, которые вам верны. Главное, чтобы в современном мире мы понимали, что каждый грех убивает человека, но грех раскола – это грех против Церкви. К сожалению, то искушение, которое пришло к нам в Украину, когда происходит подмена Церкви Христовой политическим суррогатом – это грех. И каждый человек, который предает свою Церковь, ступает на дорогу Иуды. Но для христианина всегда есть возможность вернуться. И Господь, и Святая Церковь всегда ждет человека, который осознал свою неправоту», - сказал митрополит Антоний.

При этом владыка отметил, что надеется на осознанную позицию священника и всей парафии села Морозовка.

«Как правящий архиерей епархии я принимаю ваше раскаяние, и будем молиться о том, чтобы Господь соединил то, что на некоторое время было разорвано, - сказал он. - Я очень надеюсь на вашу осознанную позицию и позицию всей вашей парафии. Церковь Христова – это Тело Христово. Это то мистическое Тело, где каждый из нас имеет свое место и получает благодатные дары. Церковь не должна заниматься вопросами политического устройства. Церковь существует для души - чтобы спасти человеческую душу».

Митрополит Антоний напомнил, что истории известны случаи, когда Церковь использовали в политике, однако все это заканчивалось крахом.

«К сожалению, в жизни бывают ситуации, когда люди подменяют Церковь какими-то политическими институциями. Но из истории мы знаем, что это все оканчивалось крахом. Крахом как для тех людей, которые создавали эти организации, так и для людей верующих. И страшно то, что люди верят тем, кто носит священническое облачение, и таким образом обманывают сами себя», - сказал митрополит.

«Господь вас привел сегодня с покаянием, потому что Господь коснулся вашего сердца и дал понять, что идти вместо Церкви в политическую структуру – это самообман, - обратился к верующим митрополит Антоний. - Потому что Бог там не присутствует. Когда воспитывается агрессия, неправда, когда по всей Украине захватывались наши храмы силой и обманом при участии политических деятелей, неужели в такой структуре может быть мир Божий?».

Митрополит Антоний напомнил, что испокон веков в Морозовке была православная церковь, и «это была Христова Церковь», а также пожелал, чтобы для верующих «период искушений» остался позади и никогда не повторялся.

Как рассказал настоятель морозовского храма, ранее церковная община села «поддалась искушению» и перешла в новую церковную структуру Украины.

«Но время показывает совсем обратное, и все же там, где политика, нет духовной истины. Духовная истина — там, где Бог и Церковь, там, где ощущается благодать и Дух Святой. В течение месяца мы с приходом обсуждали, что нам необходимо вернуться в лоно канонической Церкви и оставаться в дальнейшем далеко за пределами всякой политики», — сказал он.

Священник отметил, что после пройденных «испытаний», община Морозовки стала сильнее, и теперь в ней остались «действительно верующие» люди.

«Если тогда мы подверглись притеснениям, то сегодня благодаря этим притеснениям мы стали намного сильнее. Пришли в Церковь и остались, и определились сейчас люди действительно верующие, люди, которые действительно хотят остаться именно в лоне канонической Церкви. Приехав сюда многочисленной общиной сегодня мы показали свое покаяние и желание вернуться назад в Церковь, которая всех нас воспитала и взрастила», - рассказал священник.