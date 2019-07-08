Зеленский назначил председателя Львовской ОГА

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

Напомним: 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Мальский.

Мальский - 34-летний юрист. Работает адвокатом в объединении Arzinger, где возглавляет Западноукраинский филиал. До этого был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

С 2016 года - почетный консул Австрии во Львове. Является внештатным советником председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

Член правления Украинской арбитражной ассоциации и Координационного совета регионального офиса Европейской бизнес-ассоциации.

В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от "Батькивщины".

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