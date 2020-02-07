Зеленский назначил бизнесмена главой Львовской ОГА

Об этом заявил глава государства во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград.

Прямая речь: "У нас есть ваш человек, львовянин. Он закончил много различных вузов... Человек опытный, профессиональный... Мы искали сильного менеджера".

Зеленский вручил Козицкому указ с его назначением, отметив, что это - "на память".

После этого президент сообщил работникам шахты, что приехал с профильными министрами и главой Офиса президента Андреем Богданом - решать в частности вопрос задолженности по выплате зарплаты горнякам.

Напомним, в июне 2019 года Зеленский устроил в Facebook "выборы" председателя Львовской ОГА, предложив жителям Львовщины три кандидатуры.

Козицкий был среди претендентов. В то же время тогда должность получил Маркиян Мальский. Президент уволил Мальского 24 декабря.

Справка: Максим Козицкий, 38 лет. Директор энергетической компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

В декларации кандидата на должность Козицкий указал две квартиры во Львове на 81 и 175 квадратов и около 1, 434 млн гривен совокупного дохода (зарплата, проценты, сдача имущества в аренду и отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав).

Согласно декларации, Козицкий пользуется автомобилем Volkswagen Touareg 2008 года выпуска, его жена должна Mazda CX-5 2014 года.

Бизнесмен задекларировал 21 000 евро, 15 000 долларов и 350 000 гривен наличных средств.

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