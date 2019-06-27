Экс-депутат Климец в сговоре со спонсорами ДНР проворачивает схемы с рейдерским захватом крупной недвижимости

Застройщиком ЖК «Чайка» является девелоперская компания ООО «ОМОКС» (управляющий собственник – Алексей Кулагин), которая значится основателем ООО «Омокс Инвест Строй» (руководитель – Оксана Кулагина). Компанию «ОМОКС» переписали на себя бывшие «партнеры» Кулагина - Андрей Шишов и Павел Климец.

Конфликт вокруг компании «ОМОКС» продолжается третий год и заключается в желании Шишова и Климца получить контроль над компанией.

В сентябре 2018 года Печерский районный суд г. Киева по заявлению Климца арестовал счета и имущество ООО «ОМОКС», однако уже в декабре Киевский апелляционный суд снял все аресты, а также отклонил какие-либо претензии Климца.

Личность Павла Анатольевича Климца, бывшего депутата от Партии регионов и одного из 100 богатейших людей Украины за 2019 год, также является достаточно неоднозначной.

Он владеет строительной компанией «Атлант» и финансово-промышленной группой Olymp Grouр, работающей в сферах производства, торговли и коммерческого строительства. Его компания поставляет на украинский рынок 13,5% объемов водки и 5% коньяка.

Получение прибыли его предприятиями базировалось на махинациях с акцизными марками, возмещением НДС и «левом спирте», закупаемом по мошенническим схемам: спирт оформлялся как приобретенный для парфюмерного производства через подставное отрытое им предприятие «VIP-parfum».

Как пишут СМИ, у Климца имеются подпольные спиртовые цеха в Донецке, Краматорске и Малиновке.

После начала войны на Донбассе он продолжил производство водки в Донецке (ОРДО) на ликероводочном заводе «Лик», который официально якобы захвачен сепаратистами, а фактически остается в собственности старого руководства и приносит ему прибыль – платит «налоги» и отчисления в «ДНР» и РФ. Таким образом, Климец фактически спонсирует сепаратистов и российскую экономику.

Кроме этого, мощности вино-коньячного завода «Бахчисарай», принадлежащего «Олимпу», при формальной перерегистрации в Одесской области продолжают работать в Крыму по российской регистрации, записанные на ЗАО «Ваш выбор». Предположительно, спирт для производства алкоголя закупается в России и в ОРДЛО.

Также, показательным является еще одно детище Климца – банк «Украинский финансовый мир», который фактически был «карманным» банком финансовой группы Климца. В августе 2014 года НБУ ввел временную администрацию в банк «Украинский финансовый мир», а в ноябре началась процедура его ликвидации.

Павла Климца и руководство банка обвинили в аферах с необеспеченными кредитами на сумму более 500 млн. гривен. Кредиты выдавались подконтрольным Климцу физическим и юридическим лицам уже после признания банка неплатежеспособным.

По факту умышленного доведения до банкротства открыто уголовное производство, которое длится по сегодняшний день.

Климец не гнушался незаконных способов ведения бизнеса даже в РФ: в апреле 2019 года он попался в Москве за дачу взятки в особо крупном размере, предположительно, с целью решения в свою пользу вопроса о судьбе принадлежащих ему активов на территории Донбасса.

Таким образом, можем видеть, что участвующий в длительном процессе рейдерского захвата ЖК «Чайка» Павел Климец имеет успешно действующий бизнес на оккупированных территориях и для удобства ведения бизнеса даже переводит его под российскую юрисдикцию. А в настоящее время он по инициативе Андрея Шишова участвует в отжиме имущества.

Беря во внимание сотрудничество Климца с криминальными авторитетами, а также его методы ведения бизнеса, не удивительно, что он вышел на новый уровень уголовного «заработка» путем рейдерского захвата жилого комплекса. Идя в ногу со временем, он с Лищенко и Шишовым сформировали новый «бизнес на троих», удобный тем, что его даже не нужно развивать – ведь отбирается успешно действующее и приносящее регулярную прибыль имущество. А государственные регистраторы, действующие по разрешению Министерства юстиции Украины, помогают им в их преступной деятельности.

Источник