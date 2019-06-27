Россия назвала условие передачи захваченных моряков Украине

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что вчера МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать инцидент с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН.

Ранее также стало известно, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на полях саммита "Большой двадцатки".

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