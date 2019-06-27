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Россия назвала условие передачи захваченных моряков Украине

27.06.2019 / 19:08
Российская Федерация готова передать Украине захваченных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что вчера МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать инцидент с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН.

Ранее также стало известно, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на полях саммита "Большой двадцатки".

Источник

РФ, освобождение моряков
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