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В штабе ООС объясняют: отвод сил в Станице Луганской – не ослабление

27.06.2019 / 18:43
Штаб операции Объединенных сил подчеркивает, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

"Командование ООС отмечает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств тоже не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - подчеркивают в штабе.

Отмечается, что отдельные подразделения операции Объединенных сил сменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

Наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

СММ ОБСЕ в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мер разведения с последующим опубликованием подробного отчета.

Напомним: в среду, 26 июня, штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.

Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны были отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.

Источник 

ответ, ООС
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