Богдан не исключает, что может пойти в премьеры

Об этом он сказал в интервью каналу "1+1", который входит в медиахолдинг, совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский.

На вопрос журналиста, амбициозен ли он и могут ли его увидеть когда-то в кресле премьер-министра, Богдан сказал: "Пока нет, но ноубоди ноуз (nobody knows – никто не знает – ред.)".

Сейчас он сидит в кабинете второго президент Леонида Кучмы.

"Вы знаете, что это кабинет, где Леонида Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот в углу диван, под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на четвертый этаж. А этот кабинет остался для главы АП. И здесь сидел и Левочкин, и Клюев, Балога", - рассказал Богдан.

Он добавил, что зарплата руководителя Офиса президента составляет около 24 тысяч гривен, но он ее еще не получил.

Богдан уверяет, что за должность не держится, и если докажут, что он после люстрации не может быть руководителем Офиса президента, то он уволится.

"Могут ли меня убрать? Могут, пусть уберут. Глава Администрации президента не является той должности, которая подпадает под люстрацию. И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать", - подытожил Богдан.

Напомним: 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.

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