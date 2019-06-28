Войти | Зарегистрироваться
15:00

пятница,
28 июня
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

СМИ: Делегации ПЦУ запретили служить в двух афонских монастырях

28.06.2019 / 13:48
Служители ПЦУ прибыли в обе обители, смешавшись с большой группой паломников-мирян

В афонских монастырях Филофей и Каракал служителей Православной Церкви Украины не допустили к службе и даже запретили фотографироваться.

Несмотря на это пресс-служба ПЦУ сообщает о пребывании своей делегации в данных монастырях и ряде других, пишет «Страна».

«21-23 июня 2019 делегация поместной Украинской Православной Церкви посетила святыни Афона, – сообщается на сайте ПЦУ. – Во время своего пребывания на Святой Горе духовенство нашей Церкви сослужило братии монастыря Ксенофонт и приступали к таинству св. Евхаристии в монастыре Пантократор. Также делегация посетила ряд других монастырей, в частности Иверон, где был совершен молебен перед чудотворной Иверской иконой Божией Матери, Филофей, Эсфигмен, Каракал».

При этом издание сообщает, что монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон и Новый Эсфигмен (а не Эсфигмен, разорвавший отношения с Фанаром) с самого начала процесса наделения ПЦУ Томосом проявили лояльность к своему Патриарху Варфоломею. С тех пор количество обителей, так или иначе признающих ПЦУ, не увеличивалось.

«Поэтому новость о том, что "делегацию служителей ПЦУ" приняли в не признающих данную структуру монастырях Филофей и Каракал (на фото), могла быть воспринята как резонансная», - пишет издание.

Однако, как пояснил "Стране" источник на Афоне, служители ПЦУ прибыли в обе обители, смешавшись с большой группой паломников-мирян. Видя их в одеждах священнослужителей, афонские монахи решили уточнить, к какой структуре они принадлежат. Услышав о ПЦУ их предупредили, что им даже записки о поминовении оставлять на службу нельзя.

После этого делегация ПЦУ сразу покинула как один, так и другой монастырь. Их попросили даже не фотографироваться, дабы не дискредитировать святые места, сообщает «Страна».

Источник: Inpress.ua
Афон, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.