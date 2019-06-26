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Гриневич: уровень общественного доверия к ВНО составляет 63%

26.06.2019 / 17:18
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что уровень общественного доверия к внешнему независимому оцениванию (ВНО) составляет 63%.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что уровень общественного доверия к внешнему независимому оцениванию (ВНО) составляет 63%.

"Социологические исследования сегодня показывают, что уровень доверия украинского общества к внешнему независимому оцениванию – 63%. Это на уровне доверия к армии и церкви", - сказала Гриневич на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения" во вторник в Киеве.

Она напомнила, что до введения ВНО, система поступления в вузы была очень коррумпированной.

Источник 

ВНО, Гриневич
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