В ПЦУ напомнили, что Филарет обязан все свои действия согласовывать с Епифанием

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) нарушает 34-е Апостольское правило, согласно которому обязан все свои действия согласовывать с главой ПЦУ Епифанием (Думенко).

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии Православной Церкви Украины относительно сборов, проведенных во Владимирском соборе города Киева.

«Предстоятель каждой Поместной Церкви является именно тем "первым епископом", без воли и ведома которого не могут решаться общецерковные дела. Почетный Патриарх Филарет до сих пор неоднократно сознательно и публично, устно и письменно признавал Митрополита Киевского и всея Украины Епифания Предстоятелем Поместной Украинской Православной Церкви, а следовательно – тем самым "первым епископом" среди православных архиереев украинского народа», – объяснили в пресс-службе.

И отметили, несогласованная с Епифанием деятельность превышает права епархиального архиерея, которым в ПЦУ и является на самом деле «патриарх» Филарет.

Он в качестве одного из постоянных членов «Священного Синода» ПЦУ принял участие в трех заседаниях этого «Синода», а значит «формально показал свое признание силы Устава ПЦУ», на основании которого «Синод» и созывался, отметили в новой церковной структуре. И напомнили о подписанном Филаретом постановлении о том, что он продолжает руководить находившимися в его подчинении «как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины» киевскими приходами и монастырями, которые с 15 декабря 2018 года «стали неотъемлемой частью религиозного объединения Православной Церкви Украины».

«Итак, хотя Его Святейшество Филарет и имеет титул Почетного Патриарха, однако по духу и букве канонов, Устава ПЦУ и синодального решения он является епархиальным архиереем в составе Православной Церкви Украины, и его каноническая власть и юрисдикция определяется этим фактом», – заключили исходя из всего вышеизложенного в пресс-службе «Киевской митрополии» ПЦУ.

Ранее сам Филарет сообщил, что Епифаний стал «предстоятелем» новой церковной структуры только благодаря усилиям «Патриарха Киевского и всея Руси-Украины», а теперь хочет его уничтожить как патриарха.

«Все знают, что, если бы я не настаивал, митрополит Епифаний предстоятелем не был бы. И он это знает. И Константинопольские архиереи это знают. Потому что они хотели (Собор, – ред.) покинуть. А только Президент их задержал. И не выпустил из Бориспольского аэропорта. А они собирались уже ехать. А потому благодаря Президенту они остались, а благодаря моим усилиям избрали митрополита Епифания предстоятелем», – рассказал глава УПЦ КП.