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В РПЦ заявили, что Константинополь идёт по пути создания конгломерации раскольников всего мира

20.06.2019 / 15:35
В РПЦ заявили, что Константинополь идёт по пути создания конгломерации раскольников всего мира
Фанар Источник: Интерфакс
По его мнению, войдя в общение с раскольниками и признав их церковь, представители Константинополя сами попирают святые каноны и расширяют раскол на всю Вселенскую Церковь

Константинопольский патриархат идёт по пути создания конгломерации раскольников всего мира, при этом все поместные Церкви должны определенно высказать свою позицию по отношению к его новой политике, считают в Русской Православной Церкви.

Об этом «Интерфаксу» заявил член Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков.

«Мы видим, что в Киеве на службе с митрополитом Эммануилом присутствовал так называемый клирик так называемой Черногорской церкви, находящейся в расколе с канонической Сербской Церковью. Константинопольский митрополит оправдывал свое служение тем, что было очень много служивших, он не мог знать всех. Это просто смешно! Фанариоты совершенно запутались в раскольниках, сами не знают с кем сослужат. Они состоят в общении с целым раскольничьим интернационалом», - сказал протоиерей.

По его мнению, войдя в общение с раскольниками и признав их церковь, представители Константинополя сами попирают святые каноны и расширяют раскол на всю Вселенскую Церковь.

«Сказав "а", Фанару приходится говорить "б". Они уже совершили все что можно, чтобы их иерархи были лишены священного сана согласно канонам, а теперь продолжают свои деяния», - отметил священник.

Он усомнился в том, что Константинопольский патриархат будет действовать в соответствии с выраженной ранее позицией, согласно которой Фанар признает каноническую территорию Сербской Церкви, отказывается от сослужения и признания черногорских или, например, македонских раскольников.

«Я уверен, что дальнейшим шагом будет признание всех этих расколов и создание параллельной церкви. При этом другим поместным Церквам невозможно будет занимать двусмысленную позицию и в итоге придется определиться, с кем они: с истинной Церковью или с раскольничьим конгломератом», - сказал член Библейско-богословской комиссии.

По его мнению, «то, что мы сейчас видим, это переходный период, но такое положение не может длиться десятилетиями, тем более столетиями, в обозримой перспективе эта ситуация должна будет разрешиться: невозможно усидеть на двух стульях, нельзя быть одновременно вместе со Христом и с Велиаром» (падшим ангелом).

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Фанар
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