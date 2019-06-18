"Нафтогаз" снова объявил о снижении цены газа для населения

Это без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его гассбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем", - отметили в пресс-службе.

Так, конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн.

Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Снижение цены на газ в НАК объяснили уменьшением цен на европейском рынке.

"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года - компания выбирает из них самую низкую.

Наименьшей оказалась цена на украинском энергетической биржи - она и определила цену на июнь.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно рыночному паритету и, благодаря этому, потребитель получает честные условия", - отметил глава НАК Андрей Коболев.

Он добавил, что "Нафтогаз" рассчитывает на то, что правительство в ближайшее время также согласится с предложением НАК полностью отменить ценовое регулирование.

"Что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", - пояснил Коболев.

Как сообщалось, 12 июня Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения.

Напомним: с 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).

Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".

В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – то есть на 17 копеек за куб.

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