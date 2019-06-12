Зеркаль: ни одно из возражений РФ не представляет препятствий для юрисдикции суда в Гааге

Это отметила в выступлении заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины Елена Зеркаль.

" Россия отчаянно пыталась модифицировать предмет этого дела, чтобы загнать его в рамки возражений России. Сегодня вы увидите истинную суть дела, представленного на ваше рассмотрение. Соответственно, вам станет понятно, почему ни одно из возражений России не представляет препятствия для вашей юрисдикции", - сказала Зеркаль, обращаясь к членам суда.

По ее словам, Россия разворовывает украинские ресурсы в Черном море, не дает доступа к залежам нефти и газа.

"Начиная с весны 2014 года Россия похитила уже более миллиардов кубометров природного газа. Она пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям. Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по просторам Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула она.

Напомним, ранее свою позицию озвучила РФ. Согласно графику, завтра в слушаниях объявлен перерыв. Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, слово будет предоставлено украинской стороне.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проводит слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины относительно нарушения права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года относительно спора между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) размещена в том же здании, что и Международный суд ООН, в котором 7 июня закончились слушания по иску Украины против России.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.

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