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Зеленский назначил 12 временных председателей ОГА

12.06.2019 / 15:26
Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Своими указами Зеленский назначил Наталью Романову врио главы ОГА в Черниговской области, Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА, Вадима Акперова - Сумской ОГА, Ивана Крысака - Тернопольской ОГА, Вячеслава Боня - Николаевской ОГА, Ростислава Замлинского - Львовской ОГА, Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА, Вячеслава Кучера - Киевской ОГА, Марию Савко - Ивано-Франковской ОГА, Еллу Слепян - Запорожской ОГА, Ивана Дурана - Закарпатской ОГА, Александра Киричука - Волынской ОГА.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. Так, Зеленский заявил о намерении "провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции".

Источник 

Зеленский, губернаторы
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