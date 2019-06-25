Президент убрал еще трех глав ОГА с руководящих должностей

Об этом говорится в указах президента от 24 июня.

В частности, указом №425 Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной госадминистрации в связи с истечением срока полномочий.

"Уволить Муляренко Алексея с должности председателя Ровенской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №426.

Следующим указом президент по той же причине уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца.

Кроме того Зеленский назначил временных исполняющих обязанностей глав ОГА. В частности, Ярослава Лагуту - в Житомирской области, Игоря Тимошенко - в Ровенской области, Тараса Высоцкого - в Черкасской области.

Напомним: 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.

На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

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