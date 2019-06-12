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Зеленский уволил руководителя ГУД

12.06.2019 / 11:56
Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.

Соответствующие указы появились на сайте президента 11 июня.

В частности, в указе №360 речь идет об увольнении Куцыка с должности руководителя ГУД в связи с поданным им заявлением.

Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя ГУД временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.

"Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе.

Кроме того, Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД.

Сарнацкого уволили в связи с поданным им заявлением.

Источник

зеленский, Куцик
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