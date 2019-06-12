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В Волынской области появился новый храм УПЦ

12.06.2019 / 12:15
В Волынской области появился новый храм УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине

Епископ Волынский и Луцкий Нафанаил 11 июня совершил освящение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира и первую Божественную литургию в селе Веснянка Киверцовского благочиния.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ, после освящения храма владыка Нафанаил возглавил первую Божественную литургию на новоосвященном престоле.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и о единстве мирового Православия.

Иерея Виктора Обдара, настоятеля новоосвященного храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в селе Веснянка, епископ Нафанаил наградил наперсным крестом с украшениями. По окончании богослужения архиерей наградил активных прихожан храма медалями «Волынской иконы Божией Матери» и благословенными грамотами.

Владыка Нафанаил пожелал, чтобы в новом храме всегда звучала искренняя молитва к Богу, совершалась литургия и проповедовались слова Божьей истины. 

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
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