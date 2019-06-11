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Священник Могилев-Подольской епархии УПЦ принес покаяние за поддержку ПЦУ

11.06.2019 / 12:49
Священник Могилев-Подольской епархии УПЦ принес покаяние за поддержку ПЦУ
Священник УПЦ принес покаяние за поддержку ПЦУ Источник: Центр информации УПЦ
По окончании литургии состоялась беседа с прихожанами

В понедельник, 10 июня, состоялся епархиальный совет Могилев-Подольской епархии УПЦ, на котором митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит сообщил, что настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Миролюбовка Песчанского района Винницкой области протоиерей Александр Барабаш вместе с прихожанами остается в Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, по словам правящего архиерея, 21 мая, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, он был приглашен настоятелем и прихожанами совершить в храме праздничную литургию. Перед началом богослужения протоиерей Александр Барабаш принес покаяние перед духовником Песчанского благочиния протоиереем Георгием Хвустом за поддержку ПЦУ.

По окончании литургии состоялась беседа с прихожанами. Настоятель заверил митрополита Агапита, что община храма остается в Украинской Православной Церкви и поддерживает Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Источник: Inpress.ua
священник, УПЦ
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