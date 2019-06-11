Генпрокуратура возобновила расследование против Иванющенко

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Напомним, экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал из Украины после Революции достоинства.

Иванющенко объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.

В 2016 году нардеп Сергей Лещенко заявил, что экс-"регионала" в третий раз сняли с международного розыска, однако в ГПУ уверяли, что подозреваемый находится в розыске.

В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко. В ВСУ заявляли, что в закрытии дел виновна Генпрокуратура.

В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Юрия Иванющенко.

В начале июня 2019 г. стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка "7 километр".

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