В СНБО прошло совещание по Молдове, МИД беспокоит российский сценарий

Об этом свидетельствует официальное заявление МИД.

Киев, так же как прежде многие западные столицы, призвал представителей молдавских властей "избегать силового противостояния".

Кроме того, Украина предложила Кишиневу свою роль посредника для разрешения спора между Демпартией, которая удерживает контроль над правительственными учреждениями, и новоизбранным правительством во главе с Майей Санду. "Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - говорится в заявлении.

Отдельно МИД выразил обеспокоенность из-за опасности продвижения "сценария федерализации", который будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон. "Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - заявил МИД, попутно напомнив, что Украину и Молдову "объединяет общее европейское будущее".

Одновременно стало известно, что в воскресенье, 9 июня, вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Провел расширенное совещание в СНБО относительно развития событий в Молдове и потенциального влияния на ситуацию в регионе. Мониторим ситуацию", - отметил секретарь Совбеза Александр Данилюк.

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