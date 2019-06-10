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США обеспокоены требованиями декларировать доходы членов международных набсоветов госпредприятий

10.06.2019 / 15:54
Посольство США в Украине выразило обеспокоенность действующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для госслужащих.

Это произошло после того, как Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов.

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требования электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Напомним после критики еврокомиссара Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов.

Также послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров.

Источник 

США, декларации
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