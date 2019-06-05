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До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину, подозреваемому в ограблении церквей на Киевщине

05.06.2019 / 13:39
Похищенные иконы и утварь полицией изъяты

Правоохранители установили личность грабителя, совершившего кражу церковного имущества в нескольких храмах Киевской области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Киевской области.

«Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления. Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области», – сказано в сообщении.

Похищенные иконы и утварь полицией изъяты. Некоторые иконы уже опознаны священнослужителями.

«Следователями расследуются материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет», – сказано в сообщении.

 

Источник: Inpress.ua
ограбление, полиция, криминал
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