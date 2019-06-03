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Юраш призвал решить церковный конфликт в Крутах при помощи киевских студентов

03.06.2019 / 18:28
Юраш – о верующих УПЦ в Крутах: «Муравьевские» орды и банды пустили на Черниговщине глубокие корни

Глава Департамента Министерства культуры по делам религий призвал киевских студентов «разорвать с церковным имперским прошлым» в Крутах

Андрей Юраш на своей странице в Facebook сравнил верующих религиозной общины Свято-Михайловского храма УПЦ в селе Круты Черниговской области с «муравьевскими ордами» и заявил о необходимости появления в этом селе новых борцов с «церковным имперским прошлым».

Третьим проигрышем исторической битвы под Крутами Юраш назвал инцидент 1 июня, когда верующие УПЦ не дали активистам новой Церкви перевести свою парафию в ПЦУ.

«Круты - легендарное и очень важное, символическое место для украинской истории 20-го века. <…> Сегодня снова, в третий раз за 101 год, 4 месяца и 3 дня, но уже второй раз с февраля этого года, здесь был бой... Украинцы в третий раз пока ситуативно проиграли крутянский бой: оказалось, что «муравьевские» орды и банды пустили на Черниговщине глубокие корни. Но сегодня не 1918 год! Круты снова ждут киевских студентов, чтобы наконец окончательно порвать с имперским прошлым. Церковным имперским прошлым в том числе», – написал чиновник.

Как сообщалось, 1 июня в селе Круты на Черниговщине представители Киевского Патриархата пытались провести собрание от имени церковной общины сельского храма, однако верующие УПЦ не дали этого сделать.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Круты, Юраш
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