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ГПУ завела дело на Романа Трубу

04.06.2019 / 18:28
Генеральная прокуратура Украины открыла дело на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Об этом сообщает в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он сообщил, что от председателя Совета общественного контроля при ГБР Болдина Н.Я. поступило заявление о совершении Трубой уголовных правонарушений, а именно:

умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);
служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для самой себя или другого физического или юридического лица использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц (ч 1 ст. 364 УК Украины);
разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

"По информации, изложенной в обращении, Генеральной прокуратурой Украины 03.06.2019 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой Г.М. уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины", - сообщил Лысенко.

Осуществление досудебного расследования уголовного производства передано полиции.

"По результатам проведения досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактам противоправной деятельности Трубы Р.М", - добавил спикер.

Напомним, Окружной административный суд города Киева рассмотрел дело о наличии оснований для люстрации Романа Трубы и постановил, что ГПУ не должным образом провела люстрационную проверку директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Источник

ГПУ, Труба
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