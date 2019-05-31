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В УПЦ за неделю похищены старинные иконы из пяти храмов на Киевщине и Черниговщине

31.05.2019 / 17:19
В УПЦ за неделю похищены старинные иконы из пяти храмов на Киевщине и Черниговщине
Ограблены храмы Источник: Центр информации УПЦ
В настоящее время полиция проводит следственные действия

В Украинской Православной Церкви за текущую неделю были похищены старинные иконы из пяти храмов в Киевской и Черниговской областях.

В Киевской области на территории Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви в ночь на 29 мая были похищены старинные иконы из храмов в поселке Калита Броварского района и селе Любимовка Вышгородского района, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

Из храма в честь святителя Николая в поселке Калита преступники похитили серебряные крестики, денежные пожертвования и древние иконы, датированные XVII и началом XIX веков.

Из храма в честь Воздвижения Креста Господня в селе Любимовка украли сразу пять икон, две из которых датированы концом XIX и началом XX века.

В настоящее время полиция проводит следственные действия.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Черниговской области, в селе Сновянка из храма в честь Казанской иконы Божией Матери в ночь на 26 мая было похищено шесть старинных икон, а также денежные пожертвования.

Ранее, в ночь с 23 на 24 мая неизвестные срезали замки и проникли в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в селе Ярешки Киевской области, где сняли со стен две иконы. Для проверки ценности киот одного из образов разбили. Убедившись, что иконы не дорогостоящие, злоумышленники оставили их в храме.

В ту же ночь вандалы разбили окно и спилили решетки в помещении храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Лехновка Барышевского района Киевской области.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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