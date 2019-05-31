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В Одессе множество православных отметили день памяти праведного Ионы

31.05.2019 / 14:49
В Одессе множество православных отметили день памяти праведного Ионы
Богослужение в Одессе Источник: Центр информации УПЦ
По окончанию Божественной литургии был совершен крестный ход

В день памяти праведного Ионы Одесского, 30 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, емусослужили представители епископата, а также многочисленного духовенства епархии. 

За богослужением была совершена диаконская хиротония.

По окончанию Божественной литургии был совершен крестный ход.

Накануне, 29 мая, митрополит Агафангел совершил праздничное всенощное бдение. По благословению владыки литию возглавил епископ Сергий.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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