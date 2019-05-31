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В АП готовят документы на увольнение Луценко

31.05.2019 / 15:23
В Администрации президента Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета правосудия.

Даже в случае увольнения генпрокурора президентом или прекращения его полномочий в результате выражения недоверия Верховной Радой глава государства или парламент получают от КДКП вывод о выполнении генеральным прокурором профессиональных обязанностей.

Президент увольняет генпрокурора с согласия Верховной Рады в трех случаях: заявление самого генпрокурора о досрочном прекращении полномочий на административной должности; представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия; существенная задолженность по уплате алиментов.

30 мая глава государства внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, а также главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Напомним:

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявляли, что Юрий Луценко должен покинуть пост генерального прокурора.

Сам Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

Он уверил, что не собирается "прогибаться" за должность, но и подавать в отставку из-за ультиматума тоже не будет.
Позже Луценко сообщил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

А соратник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что президент не будет вносить представление на увольнение Луценко, так как допускает, что действующие нардепы его не поддержат.

Источник 

Луценко, АП
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