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В Свято-Успенской Почаевской лавре 850 детей начали отмечать последний звонок с молитвы

31.05.2019 / 14:28
В Свято-Успенской Почаевской лавре 850 детей начали отмечать последний звонок с молитвы
Почаев Источник: Центр информации УПЦ
Торжественное богослужение возглавил наместник Лавры митрополит Почаевский Владимир

В Свято-Успенской Почаевской лавре 30 мая был совершен благодарственный молебен по случаю окончания учебного года.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу обители.

Торжественное богослужение возглавил наместник Лавры митрополит Почаевский Владимир в сослужении духовенства.

На молитве присутствовали директор Почаевской ООШ I-III ст. Ботва Галина, преподаватели, родители и более 850 школьников. На праздничном молебне также молились учащиеся и преподаватели лаврской воскресной школы.

В конце благодарственного молебна со словом наставления к присутствующим обратился наместник обители, после чего все преклонились перед чудотворной «Почаевской» иконой Божьей Матери и получили подарки.

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ
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