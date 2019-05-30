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Саакашвили прилетел в Украину

30.05.2019 / 16:53
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне восстановили украинское гражданство, вернулся в Украину.

Самолет с ним на борту только что приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", прибыв из Варшавы. Здесь его встречают журналисты, соратники по партии "Рух новых сил" и просто поклонники. Кто-то с народными танцами и песнями, а кто-то - с караваем. Хором пели гимн Украины.

Сам Саакашвили запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.

Бывшему изгнаннику пришлось с большим трудом продираться сквозь толпу к выходу. На пути ему подарили цветы, кто-то даже посадил на руки ребенка.

Другие люди с его рейса перепрыгивали через ограждение, чтобы обойти большую очередь желающих встретить Саакашвили.

В конце концов, экс-губернатору удалось выйти из терминала на улицу, где он выступил с речью.

По данным корреспондента с места событий, встречать Саакашвили приехали также бывший нардеп Олесь Доний и экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не для того, чтобы кому-то мситить или наказывать. Об этом он рассказал журналистам в аэропорту.

"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.

По его словам, он приехал в Украину с другой целью.

"Я вернулся сюда делать то, что я лучше умел всегда делать, - строить то, что мне не дали в Одессе. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - утверждает экс-президент Грузии.

Он добавил, что Украина способна "сделать рывок".

"Украине не нужно 50 лет ждать, как говорят другие эксперты, чтобы догнать чужие страны. Это унизительно. Украина может сделать рывок", - уверяет Саакашвили.

Напомним: 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.

Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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Саакашвили, возвращение Саакашвили
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