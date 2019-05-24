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ЦИК объяснил, когда стартует избирательная кампания в Раду

24.05.2019 / 10:44
Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады - 24 мая.

Это объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в четверг, 23 мая.

"Фактически после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов и в соответствии с законом о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения относительно его начала", - сказала Слипачук.

Слипачук отметила, что трактовать вопрос конституционности выданного президентом Зеленским указа - не в плоскости полномочий Центризбиркома.

"Мы будем четко соблюдать нормы закона для законных легитимных выборов, которые должны состояться", - сказала глава ЦИК.

Слипачук добавила, что видит попытки определенные политических игроков "втянуть ЦИК в политпроцесс, но заверила, что "этого не произойдет".

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Зеленский обратилсяк председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Источник 

ЦИК, избирательная кампания
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