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Тысячи буковинцев вышли на крестный ход и молитвенное стояние УПЦ у стен Черновицкой ОГА

23.05.2019 / 13:26
Тысячи буковинцев вышли на крестный ход и молитвенное стояние УПЦ у стен Черновицкой ОГА
Черновцы Источник: Центр информации УПЦ
Ни сами верующие, ни священство особых надежд на то, что ситуация кардинально изменится, не имеет

Православная Буковина выступила против беззаконных и антиконституционных действий местных чиновников и рейдерских захватов храмов.

В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви 23 мая состоялся общеепархиальный крестный ход и молитвенное стояние в защиту прав православных буковинцев и против беззаконных действий и.о. главы Черновицкой ОГА, который принудительно переводит приходы УПЦ в новую структуру ПЦУ. Результатом беседы чиновника с иерархами и духовенством епархии стало оформленное обращение и обещание Михаила Павлюка создать рабочую группу по изучению и исправлению конфликтных ситуаций, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Тысячи православных буковинцев прошли молитвенным шествием от Кафедрального собора Черновцов к местной областной государственной администрации. Крестный ход возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Банченский Лонгин и духовенство епархии.

После того, как крестный ход остановился перед стенами учреждения, митрополит Мелетий обратился к пастве со словом, в котором озвучил требования, с которыми верующие УПЦ обращаются к власть имущим.

«Мы хотим, чтобы не игнорировали наши Конституционные права, не захватывали наши храмы, не нарушался межконфессиональный мир в крае, в котором мы жили все годы, до момента вмешательства власти в церковные дела и создания т.н. «ПЦУ». Мы не выступаем против новосозданной структуры, мы против того, чтобы они забирали наши храмы, чтобы чиновники перерегистрировали наши уставы без нашего ведома и согласия. Мы требуем от власти услышать нас, потому что мы украинцы и имеем конституционное право на свободное исповедание своей веры», - отметил управляющий епархией.

Иерархи и духовенство захваченных храмов также провели встречу с и.о. главы Черновицкой ОГА Михаилом Павлюком.

По информации из епархии, переговоры проходили в сложной обстановке. К своим избирателям – верующим УПЦ - выйти чиновник отказывался и свою позицию относительно религиозной ситуации менять не хотел.

Митрополит Мелетий после встречи сообщил, что хотя дискуссия и была сложной и острой, однако «кажется, общий знаменатель смогли найти».

«Михаил Викторович увидел, что решение о парафиях не до конца было проработано и заверил, что ситуация будет исправляться, - рассказал владыка. - Будет проводиться определенная работа в этом направлении. Думаю, что словам губернатора можно верить. Его искренность является залогом того, что можно надеяться на успокоение ситуации в религиозной жизни в регионе».

Михаил Павлюк поздравил присутствующих словами «Христос Воскресе!» И попросил прощения. «У меня не было цели вас обидеть или унизить, - сказал он и продолжил, - я хочу услышать вас и, как христианин, если я кого-то обидел, говорю - простите мне».

В ответ ему православные буковинцы сказали «Бог простит» и попросили исправляться делами.

Михаил Павлюк рассказал, что по результатам беседы было оформлено обращение, будет усилена рабочая группа и все конфликтные ситуации будут подробно рассмотрены.

Однако ни сами верующие, ни священство особых надежд на то, что ситуация кардинально изменится, не имеет. Молитвенные стояния в храмах и возле Черновицкой ОГА продолжается.

Кроме того, планируется обратить внимание на религиозную ситуации на Буковине Президента Украины Владимира Зеленского и международных правозащитных сообществ.

Источник: Inpress.ua
Буковина, Черновцы, УПЦ
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