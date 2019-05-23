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Порошенко прокомментировал роспуск Рады: Зеленский начал с нарушения

23.05.2019 / 13:47
Бывший президент Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский на посту президента нарушил Конституцию Украины.

Об этом он сказал во время обращения к журналистам.

"Это естественное желание президента Украины иметь большинство в Верховной Раде... Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента", - сказал он.

Порошенко напомнил, что в Конституции есть два условия: отсутствие коалиции и невозможность роспуска Рады за 6 месяцев до окончания срока полномочий нового парламента.

"К сожалению, Конституция не была соблюдена. Мы видим, что начала деятельность команда (Зеленского - ред.) с нарушением Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойства", - сказал Порошенко, добавив, что его команда несмотря на все готова к выборам.

Порошенко также рассказал, что в ближайшее время проведет съезд партии в котором проведут "серьезный ребрендинг" и обновление партийного списка.

"То, что сегодня происходило в Верховной Раде, когда втихаря, в очень ускоренным темпом пытались изменить избирательное законодательство, причем изменить его в пользу закрытых списков, изменить его для того, чтобы проходили никому неизвестные секретарши, водители, охранники, - это точно не является избирательной реформой и точно не является тем, чего требует Украина", - сказал Порошенко.

Напомним: Верховная Рада в среду, 22 мая, не внесла в повестку дня законопроект президента Украины по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.

Источник 

Рада, Порошенко, Зеленский
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